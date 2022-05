Ewa Minge komentuje postawę papieża wobec wojny w Ukrainie: "Instytucja Kościoła już SIĘ NIE PODNIESIE"

Wojna w Ukrainie trwa już ponad dwa miesiące i nic nie zapowiada jej szybkiego końca. Wygląda na to, że Władimir Putin mocno się przeliczył, jeśli sądził, że szybko uda mu się podbić sąsiedni kraj. Ukraińcy okazali się wyjątkowo odważni, waleczni i zdeterminowani, co w połączeniu z pomocą, jaką otrzymują od innych państw, umożliwiło im skuteczne stawianie oporu rosyjskim wojskom.

Wiele osób zwraca w tym kontekście uwagę na rolę Kościoła katolickiego , który również powinien wysłać jasny przekaz potępiający działania putinowskiej Rosji. Do tej pory jednak tak się nie stało. Papież Franciszek najpierw był bardzo zachowawczy, nie wskazując jasno sprawcy wojennego dramatu i pisząc na Twitterze, że "wszyscy jesteśmy winni". Teraz z kolei zszokował świat wypowiedzią o "szczekaniu NATO pod drzwiami Rosji". Jego postawą zawiedzeni są nie tylko wierni, ale również przedstawiciele Kościoła.

Najgorsze jest to, że wśród zastępów kościelnych są wspaniali duszpasterze i oni, jak to kropla białej farby w puszce czarnej, stają się niewidoczni. My wierzący nie przestaniemy ufać Bogu, bo nie oczekujemy od Niego czarów i nie dzielimy się modlitwą jak "abrakadabra". Rozumiemy cierpienie i rolę Szlifierza. Hokus pokus zadziałał dzisiaj jak nigdy, szkoda, że na koniec szaty nie spadły, bo Król jest nagi... niestety. A zaczął swoje rządy nie najgorzej - pisze na Instagramie projektantka.