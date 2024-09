Ewel0na pokazuje zdjęcie "totalnie bez żadnej przeróbki" i narzeka na dzisiejsze kanony piękna. Fani: "HIPOKRYZJA..."

Bo pozbycie się cellulitu to nie na raz w Turcji, więc pierdzieli, że akceptuje. Jest grubsza, nie chce się jej ćwiczyć i zdrowo odżywiać to niby akceptuje, bo utrzymać formę ze zmniejszony cellulitem też trzeba. Szybko wróci. A to co da się poprawić od ręki to zrobiła.