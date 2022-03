Ewelina Bator modli się o znak od Żory Korolyova: "Jeżeli jesteś, chcę zobaczyć tego motyla..."

Monia 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Doskonale rozumiem co Pani czuje. 8 miesięcy temu zmarła moja kochana Mama. Już pierwszego dnia kiedy odeszła wysłała do mnie pięknego motyla, który przyleciał tak blisko i zatoczył mi okrąg nad głową. Od razu poczułam, że to znak od Mamy. Od tego dnia motyle przylatywały do mnie codziennie. Jeden przyleciał do domu i przez 3 dni siedział na oknie. Wszędzie gdzie spotykałam się z rodziną były z nami motyle. Wybrałam się z mężem w podróż służbową, jechaliśmy samochodem, przez całą podróż, wzdłuż drogi na poboczu naliczyłam około 200 motyli, czułam, że Mama jest z nami. Do moich bliskich przyjaciół też przylatywały jak nigdy wcześniej. Tydzień przed odejściem Mamy byłam na jarmarku. Zwykle lubię robić zakupy,tego dnia nie kupiłam nic oprócz jednego pierścionka,który tak bardzo przyciągnął moją uwagę, był to pierścionek z motylem. W mieszkaniu Mamy zauważyłam, że w ostatnią noc spała na poduszce w motyle. Syn zamówił płytę z muzyką,kiedy ją odpakował, zauważyliśmy że na okładce są same motyle. Motylki były po prostu wszędzie. Pomyślałam sobie, że kiedy nadejdzie jesień, przestaną przylatywać i nie dostanę już znaku od Mamy. Nadal spotykałam motyle w różnych miejscach,na plakatach, na przypadkowych stronach internetowych, na profilach portali obcych osób. Dzięki tym znakom czułam, że Mama nadal jest z nami blisko. Kolejnym znakiem były ptasie piórka lub znalezione monety. Dwa razy wręcz znalazłam piórka na blacie mebli w kuchni,innym razem na parapecie. Monety często w domu kiedy wypadły domownikom ale również często na ulicy. I to zwykle kiedy myślałam o Mamie. Bardzo głęboko wierzę, że nasi bliscy są nadal z nami i nad nami czuwają. Życzę Pani dużo siły i proszę nie zwracać wagi na komentarze ludzi,którzy w to nie wierzą. Pozdrawiam serdecznie