FAME MMA 13: Wojtek Gola już grozi kolejną edycją... "Będzie NAJPOTĘŻNIEJSZA W HISTORII"

Ukraina tego lata będzie się smażyć, jak na patelni. Od czerwca w Europie Wschodniej - od Ruskich po Turcję spodziewany jest bardzo silny i trwały wyż, który może się utrzymać na swoim miejscu nawet przez 3 miesiące, przynosząc ekstremalnie niskie sumy opadów, tylko co jakiś czas gwałtowne burze, ale szczególnie niepokojące będą temperatury. W Kijowie i Moskwie w lipcu i sierpniu temperatury mogą sięgać, a nawet przekraczać 40 st. C. To niepokojące w szczególności, jeśli wojna nie zostanie zażegnana. Z kolei Polsce grożą powodzie i burze, które wyrządzą ogromne spustoszenia. Pogoda będzie wyjątkowo trudna do wytrzymania, ponieważ wysokiej temperaturze przekraczającej 30 stopni, zwłaszcza w lipcu i sierpniu towarzyszyć będzie wysoka wilgotność powietrza. Tak wynika przynajmniej z najnowszych prognoz modeli: UKMO i ECMWF