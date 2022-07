Fani martwią się o Joannę Opozdę: "Smutne oczy" (FOTO)

Od kilku miesięcy Joanna Opozda musi sobie radzić jako samotna matka i głowa rodziny. Dzielnie godzi pracę zawodową z opieką nad synem Vincentem, chcąc zapewnić mu jak najlepsze warunki do życia. Do tej pory nie było nic wiadomo na temat relacji pomiędzy młodą mamą a rodziną jej wkrótce byłego męża, jednak kilka dni temu w mediach zaroiło się od informacji, iż Małgorzata Ostrowska-Królikowska miała zaprosić ją oraz swojego wnuka do ich domu w Kudowie-Zdroju.