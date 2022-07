Małgorzata Ostrowska-Królikowska prostuje doniesienia tabloidu. Wcale NIE ZAPROSIŁA Joanny Opozdy do domu w górach...

Kate 12 min. temu zgłoś do moderacji 62 1 Odpowiedz

Krolikowska nie ma sumienia. Ona jest świecie przekonana ze to wszyscy tutaj którzy piszą prawdę o jej poczynaniach oraz poczynaniach jej syna są zli i niedobzi. Mało kto wie ale Antek złamał palca taksówkarzowi kiedy miał aferę z Wieczorkowskim. Wyzywał policję, mówił ze ich zniszczy. Wylądował na dołku. Pozniej zwyzywał Jasia Mele ze nie ma nogi. Następnie zepchnął Alana Andersza ze schodów, pobił Wieniawe przed papparazi pod klubem, porzucił i zdradził żonę w ciąży, urządził bitwę Putina i Zalanskiego. Zwyzywał dziennikarza pudelka i nawalony całował biedna i zażenowana Marylę Rodowicz. Czy o czyms zapomniałam? Glik podsumował go najlepiej. Ale ona i tak nie widzi ze Antka należy spacyfikować, co chwila go broni. To przerażajace. W przez Atlantyk był ciagle na jakiejs bombie, i nagle sprzedaje ze jest wielce chory żeby zrobić z siebie ofiarę. Nie wyszło. Nawet ludzie chorzy na stwardnienie wypowiedzieli się na temat antka mówiąc ze to bardzo krzywdzące, co mówi Antek (który pije pali, ćpa itd) i wmawia ludziom ze to przez chorobę! Co za obłuda! Co za zakłamanie! Rozumiem ze pani Krolikowska kocha synka ale on krzywdzi ludzi, powinna publicznie go potępić a nie bronić.