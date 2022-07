Fani wspierają Sebastiana Fabijańskiego: "Głowa do góry. Syf zaraz przycichnie, a syn zawsze będzie cię potrzebować"

Ej, masz syna, pamiętaj! Ten chłopiec potrzebuje Ciebie bez względu na to, co się stało!; Nie ma takich problemów, których nie da się rozwiązać. Chłopie, błędy popełnia się, by wyciągnąć z nich wnioski i tyle. Głowa do góry. Syf zaraz przycichnie, a syn zawsze będzie cię potrzebować. Najgorsze, co można by teraz zrobić, to go pozostawić; Życie to nie baja, najważniejsze jest zdrowie, na resztę całe życie się pracuje i walczy, a Ty masz najwspanialszego synka, resztę trzeba przepracować i ułożyć; Ogarnij się, wszystko będzie dobrze, głowa do góry, jesteś super tatą, a Julka mamą. Dacie radę, kiedyś się znudzi komentowanie tego. Cierpliwości, trzymam kciuki - piszą internauci.