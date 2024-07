Filip Chajzer reaguje na zarzuty, że celebrytom sprzedaje większe kebaby: "Blowku, chciałbym pogratulować bardzo wysokiego ego"

Filip Chajzer odpowiada na zarzuty Blowka. "Po co te kłamstwa?"

Dzień dobry państwu. Właśnie dowiedziałem się od moich znajomych, no bo moja Nokia 6310 nie odbiera Internetu, że niejaki youtuber Blowek zrobił "blow my mind" i powiedział, że dostał więcej mięsa dlatego, że jest celebrytą. Hmm, ciekawe. Drogi Blowku, chciałbym bardzo pogratulować bardzo wysokiego ego. To w życiu jest ważne. Natomiast moja załoga pochodzi z Tunezji. Wspaniały słoneczny kraj i cudowni ludzie, niestety, trochę nieogarnięci w świecie polskiego YouTube'a. Tak więc, niestety, mogli po prostu nie wiedzieć, kim jesteś. I fajnie, że dostałeś dużo mięsa. To jest powód do radości, ale po co te oszczerstwa? Po co te kłamstwa? Po co te popisy? To się nie można normalnie zachowywać, drogi Blowku. Ściskam, pozdrawiam i polecam wakacje w Tunezji, naprawdę bajka, a jakie daktyle - powiedział, nagrywając się w samochodzie.