Friz przeżył CHWILE GROZY w Afryce: "Nie mogłem wypłynąć. Miałem wrażenie, że SIĘ TOPIĘ"

W trakcie spływu ponton, na którym znalazło się kilka osób, natrafił na wyjątkowo dużą falę , w wyniku czego wywrócił się do góry nogami i zrzucił do wody siedzących na niej śmiałków. Na szczęście wszystkim udało się wypłynąć, jednak chwile spędzone w rzece zmroziły Frizowi krew w żyłach , co przyznał w nagraniu:

To, co przed chwilą zobaczyliście, było dla mnie przerażającym momentem. Policzyłem – byłem 14 sekund pod wodą. Byłem w jakimś wirze, nie mogłem wypłynąć. Może się wydawać: 14 sekund? Co to jest? Ale pod wodą, kiedy walczysz, 14 sekund jest wiecznością. Miałem wrażenie, że się topię i to tak na poważnie. Nie mogłem wypłynąć - mówił.