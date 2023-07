Georgina Rodriguez ryzykownie zabawia się w wodach oceanu. Fala kompletnie JĄ ZMIOTŁA (WIDEO)

Już od jakiegoś czasu eksperci zajmujący się przewidywaniem trendów zapowiadali, że era wymuskanego, przepuszczonego przez filtry Instagrama powoli dobiega końca. Fani chcą poczuć się bliżej swoich idoli, nawet jeśli dzielą ich miliony, a niekiedy i miliardy euro. Znana z pozowania na tle prywatnych odrzutowców Georgina Rodriguez , najwyraźniej wzięła sobie te porady do serca, o czym świadczyć może chociażby jej ostatnia aktywność w mediach społecznościowych.

Georgina i jej druga połówka, Cristiano Ronaldo, dopiero co zawinęli się z wakacji na Sycylii, a już zawędrowali do Portugalii, gdzie obecnie zażywają uroków wczasów nad oceanem w towarzystwie swoich bąbelków. Korzystając z okazji, Georgina postanowiła udowodnić, jak wiele dystansu ma do siebie i swojego perfekcyjnego wizerunku.