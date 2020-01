Gigi Hadid zasiądzie w ławie przysięgłych w procesie Harveya Weinsteina? "Myślę, że jestem w stanie zachować OTWARTY UMYSŁ"

lola 7 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

jest 10.43, tekst jest z godziny 9.14 i serio NIKT z pudelkowych 'pisarzy' nie dopatrzyl sie tylu niedociagniec w tekscie? czy ktos z was czyta to drugi raz przed puszczeniem w obieg czy piszecie w tramwaju w drodze do pracy i bum, publikacja bo moj przystanek i musze wyskakiwac? ... wstaw tekst..LOL