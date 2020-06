Gimper drwi ze wzrostu wagi Bedoesa: "Chłop jak się ROZTYŁ. A taki chudy byk był"

W dalszej części wpisu Przybylski zaznaczył, że ma dystans do siebie, dlatego zgodził się na wykorzystanie swojego wizerunku we vlogu. Podkreślił też, że na swoich koncertach zawsze powtarza fanom, aby nie patrzeć na wygląd.

Byłem paskudnie gruby w przeszłości i byłem przez to gnębiony przez rówieśników w szkole - kontynuował. Byłem paskudnie chudy i byłem przez to wyśmiewany i nazywany ćpunem. Ja już przechodziłem wyśmiewanie i nie rusza mnie to. Piszę to, żeby zwrócić uwagę na problem wyśmiewania się z ludzi ze względu na wygląd, bo ten problem niszczy talenty i daje traumę do końca życia. Następnym razem niech każdy pomyśli, zanim coś pier***nie. Jeśli nie dla siebie, to dla młodych, którzy cierpią przez gnębienie ze względu na wygląd.