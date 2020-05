Głęboki Sebastian Fabijański szczerze o Maffashion: "Miałem Cię za reprezentantkę świata, który uważam za powierzchowny"

Xxxxx 6 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

Mega prostak. Jakby mi skomentowal facet i to jeszcze gdy jestem w ciazy ze jakas inna ma super ccki i jest idealem, to jakbym mu zdzielila to az by sie oblizal. I jeszcze ta duma ze jest narcyzem i egoista. Oj Maff to sie dobrze nie skonczy. Wstretny maminsynek.