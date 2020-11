Glorianka podsumowuje przyjaźń z Martą Linkiewicz: "Toksyczna relacja, TYLKO IMPREZOWAŁYŚMY"

Wzruszona Marta Linkiewicz opowiada o swojej przemianie

List do mamy miał dziewięć stron, płakałam, pisząc go. Wyrzuciłam z siebie wszystko, za co jej dziękuję, o co mam do niej żal i wysłałam to mojej mamie, myślę, że to był taki krok do zmiany, ona w końcu była współuzależniona przeze mnie - wyznała.