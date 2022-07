Gosia Baczyńska o celebrytkach, które wyglądają "tak samo": "Żaden lekarz im nie powie, że powinny WYHAMOWAĆ?"

Tak, dopadła mnie depresja i co z tego? - dopytywała. Zresztą ja tego nie ukrywam, mówienie o tym dzisiaj to nic nadzwyczajnego. Wręcz uważam, że mam taki obowiązek. Żeby do kilku osób, albo choćby do jednej powiedzieć: "To nic złego, to się zdarza, idź do lekarza". Cieszę się, że świadomość w społeczeństwie wzrosła. Pamiętam, jak kilka lat temu jakiś aktor publicznie powiedział, że ma depresję, co to była za sensacja...