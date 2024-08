Grażyna Wolszczak relacjonuje wakacje w Tajlandii. Odsłoniła spory tatuaż w ODWAŻNYM miejscu. Wiedzieliście o nim?

Grażyna Wolszczak skończy w tym roku 66 lat. Gwiazda ewidentnie należy jednak do grona gwiazd, dla których wiek to tylko liczba. Udowadnia to zresztą regularnie nie tylko młodzieńczymi kreacjami na ściankach, ale też wysportowaną sylwetką. Do tego cały czas pozostaje aktywna zawodowa - zarówno na małym ekranie, jak i na deskach teatru.