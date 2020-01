Greta Thunberg odwiedziła Gdańsk! Klimatyczna aktywistka była widziana w towarzystwie ekipy filmowej (FOTO)

Aska 1 godz. temu zgłoś do moderacji 115 12 Odpowiedz

Miałam koleżankę w liceum , która wyglądem i zachowaniem bardzo przypomina Gretę. Udawała moją przyjaciółkę. Szybko zorientowałam się, że dziewczyna ma problem. Przejmowała wszystkie moje zainteresowania i pomysły i pogłębiała te zainteresowania maniakalnie. Zdobyła numery telefonów do moich przyjaciół spoza szkoły i pisała im zmyślone rzeczy o mnie, aby się ode mnie odsunęli ( na szczęście nie byli na tyle głupi i dali mi o tym znać co ona wyrabia). Z czasem było tylko gorzej. Gdy się zakochałam w chłopaku, ta chciała się na moich oczach rzucić pod samochód. Ciężko było się od niej odciąć. Gdy przestałam się z nią zadawać, odzywać, odpisywać - ta jeszcze powiedziała moim znajomym że to ja próbowałam rzucić się pod samochód z jej powodu (wtf?!). Takie osoby powinny być leczone i nie mieć dostępu do innych osób, zwłaszcza nieletnich. Uważajcie na takie osoby, ponieważ potrafią świetnie manipulować innymi. Jeżeli sami znajdujecie się w takiej sytuacji, zgłosicie to od razu do dyrektora, zbierzcie dowody (nagrajcie rozmowę, nie usuwajcie SMS, wiadomości n FB) .