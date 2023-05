Gwiazda disco polo wyszła za mąż! Było na bogato: tiulowa suknia, kwiecisty sufit i znani goście (ZDJĘCIA)

Btv 37 min. temu zgłoś do moderacji 87 2 Odpowiedz

Dochodowa branża to medycyna lub prawo, ale lekarze i prawnicy nigdy nie krzyczą o swoich zarobkach bo to zazwyczaj inteligentni ludzie, rzadko nowobogaccy. Disco Polowcy żyją ponad stan, to ludzie prości chcący pokazać sąsiadowi co to nie maja, chwaląc się nowym futerkiem czy torebka z guessa dla plebsu, ale to nadal przedstawiciele najniższych grup w społeczeństwie.