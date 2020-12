Gwiazda "Kevina samego w Nowym Jorku" spędzi samotne święta. "Jestem stara i mieszkam sama"

nietylkoona 60 min. temu zgłoś do moderacji 116 4 Odpowiedz

ja tez spedzam swieta sama. rozstalam sie z chlopakiem po roku ktorego bardzo kocham przez jego przyjaciolke ktora non stop byla w naszym zyciu od rana do wieczora. juz psychicznie nie wytrzymałam tej presji i ciągłego konkurowania ze swieta. oczywiscie on oprocz przyjaźni nic do niej nie czuje ale ona juz co innego, kiedys byli chwile razem, on stwierdził ze to nie to i jakos przebolala i sie przyjaźnią. jezeli któraś z was jest taka przyjaciółeczka i zalezy wam na swoim „przyjacielu” to dajcie mu przestrzec na bycie w zwiazku a nie piszcie do niego od rana do wieczora i zabierajcie go na wspolne wakacje.