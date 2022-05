Gwiazdy, które zrobiły sobie NOS: Khloe Kardashian, Maffashion, Ewel0na i WIELE innych (ZDJĘCIA)

Lilu 7 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Ja też sobie zrobiłam i jedyne czego żałuję, to że tak późno. 30 lat stawania tyłem do zdjęć i słuchania docinków o byciu Żydówką. Nos całkowicie zmienia twarz na lepsze, oczywiście pod warunkiem, że jest dobrze zrobiony. I wcale nie boli, to tylko tak strasznie wygląda. Nie wzięłam nawet jednego środka przeciwbólowego a to głównie strach przed zabiegiem powstrzymywał mnie przez tyle lat