Gwiazdy na wiosennej ramówce Polsatu: jeansowa Klaudia Halejcio, dojrzała Viki Gabor, Karolina Gilon z odważnym dekoltem... (ZDJĘCIA)

oViki 2 godz. temu zgłoś do moderacji 136 44 Odpowiedz

Viki Gabor śpiewa w swoim najnowszym teledysku "Napad na Serce" między innymi następujące słowa: "Dobija dziś mnie gdy widzę ciebie z inną". Śpiewa to nieśmiały, wstydliwy i konserwatywny dzieciak. W dodatku Viki wyraźnie mówiła podczas wywiadów, że nigdy nie miała chłopaka (i nie planuje), a nawet nigdy nie była zakochana. Natomiast ta jej piosenka jest o miłości i zakochaniu. Rozumiem wiele rzeczy, ale robić coś tak bezmyślnie fałszywego i odwrotnego w stosunku do niej. Widać jednak że ludzie mają ją gdzieś, bo żenująca ilość wyświetleń tego teledysku o tym świadczy. Już ponad tydzień minął, a jest zaledwie 350 tysięcy wyświetleń. Osoby popularne w Polsce to w tydzień mają 5-10 milionów.