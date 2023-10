Gwiazdy pozują na premierze filmu "Święto Ognia": elegancka Maria Dębska, Anita Werner z partnerem i jesienna Gruszka (ZDJĘCIA)

Kamila 34 min. temu zgłoś do moderacji 3 1 Odpowiedz

A podobno ostatnio wydali drugi tom Znachora. Profesor Wilczur wraca do kliniki i pewnego dnia przychodzi do niego pacjent z głęboką raną na nodze. Profesor karze mu się wynosić bo pacjent podczas poprzedniej wizyty obraził go okrutnie i profesor ujął się honorem. W ranę wdała się gangrena i w końcu znajomy felczer musiał pacjentowi uciąć tę nogę. Profesor stwierdził że ma to w czeluści bo dziad podobno też był okropny i jak 20 lat temu pracował na poczcie to bardzo wolno obsługiwał klientów.