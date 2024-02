Gwiazdy szaleją z kreacjami na "beforze" przed galą Grammy: Kylie Minogue, Paris Hilton, Dua Lipa (ZDJĘCIA)

I dobrze! 17 min. temu zgłoś do moderacji 9 1 Odpowiedz

Avril lavigne, kylie Minogue, lenny Kravitz, Shania twain... jakiś ostatnio wielki powrót na salonach gwiazd lat 90. Swoją drogą może się starzeje ale nawet ich popowe piosenki jakoś takie lepsze były i z glebia wieksza niż to dzisiejsze coś co nawet nie umiem wymienić mimo że pewnie milion razy słyszałam w radiu ale do dziś nie wiem kto to spiewa.