Halina Mlynkova wyprzedaje GARDEROBĘ i przekonuje: "Nie chodzi o ZARABIANIE, a o szacunek do wydanych pieniędzy"

Gimn 9 min. temu zgłoś do moderacji 4 0 Odpowiedz

Bardzo dobry pomysł. Nie zmusza nikogo do kupowania wiec jak komuś się spodobają te ubrania to kupi. Nie ma nic złego w wyprzedaży i recyklingu ubrań. Lepsze to, niż ciągła wymiana i wyrzucanie po jednym założeniu. Co ta pani zrobi z pieniędzmi ze sprzedaży to jej sprawa, chociaż ładnie z jej strony jeżeli na prawdę wesprze kogoś kto potrzebuje pomocy.