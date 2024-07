Hanna Turnau była podejrzewana o bliższą znajomość z kolegą z planu. Teraz zwróciła się do MĘŻA

Hanna Turnau z nieznanej wcześniej szerokiej publiczności aktorki stała się jedną z wiodących postaci mediów plotkarskich. Swój niedawny wybuch popularności "zawdzięcza" fotoreporterom, którzy uwiecznili na zdjęciach jej tajemnicze spotkanie z Jackiem Kopczyńskim. Do tej pory artyści nie odnieśli się do pamiętnych fotografii, stąd wciąż pojawiają się wątpliwości, czy rzeczywiście połączyło ich coś poważniejszego, czy jednak trenowali sceny do nowych odcinków serialu "M jak miłość".