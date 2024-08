Hanna Turnau najpierw została "przyłapana" podczas schadzki z Jackiem Kopczyńskim, a teraz wypoczywa Z MĘŻEM w Grecji. Nadążacie?

Hanna Turnau do tej pory była znana głównie widzom serialu "M jak miłość" . Grana przez nią Sylwia Kostecka, tuż przed wakacjami, zdecydowała się zamieszkać z ukochanym, w którego wciela się Jacek Kopczyński . Jak pokazały zdjęcia paparazzi z czerwca 2024 roku, aktorów połączyła niezwykle bliska relacja także poza planem . Ich nocna schadzka wywołała niemałą sensację, bo jak się okazało, Turnau jest mężatką, a jej mąż czekał na nią 300 km dalej w Krakowie.

Paparazzi wypatrzyli ich w środku nocy w restauracji Mateusza Gesslera w popularnej wśród warszawiaków Hali Koszyki. A to był początek gorącej nocy. Pikanterii sprawie dodaje fakt, ze aktorka wciąż nosi obrączkę i kilka dni później widziana była z mężem , Michałem Turnauem w Krakowie na Festiwalu Muzyki Filmowej - można było przeczytać w "Twoim Imperium".

Do tej pory żadna ze stron nie zdecydowała się skomentować krążących w przestrzeni medialnej zdjęć. Turnau w połowie lipca opublikowała jedynie fotkę, na której ubrana w letni strój idzie do sklepu, co miał skomentować jej mąż.