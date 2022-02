Hayden Panettiere zapewnia, że jej córka jest bezpieczna: "NIE MA JEJ W UKRAINIE"

Osobiście byłam świadkiem siły narodu ukraińskiego, który od lat ciężko walczy o swoją niepodległość i z zaangażowaniem broni swojego kraju - zaczęła. To, co robi Putin, to absolutna hańba! Ta przerażająca sytuacja pokazuje, że w dzisiejszych czasach, w 2022 roku łamanie prawa i pozwalanie takim ludziom jak Putin robić, co im się podoba, jest na porządku dziennym - ubolewa gwiazda.