Henio WRÓCIŁ z przedszkola. Małgorzata Rozenek relacjonuje: prezent "za dzielność", drzemka w aucie i wspominki (ZDJĘCIA)

Początek września dostarczył Małgorzacie Rozenek wielu emocji. Najstarszy syn gwiazdy, Stanisław, rozpoczął właśnie edukację w pełnej wyzwań klasie maturalnej, a mały Henio pierwszy raz pomaszerował do przedszkola i spędził kilka godzin bez rodziców. O tym, że "Perfekcyjna" przeżywała wrześniowy poniedziałek, jej obserwatorzy dowiedzieli się już skoro świt. Na Instagramie czekała na nich wyjątkowo obszerna relacja z pobudki, przygotowań i wreszcie przekroczenia przez obładowanego tobołami Henryka progu przedszkola.

Od pierwszych chwil malca w placówce minęło kilka godzin, a Małgorzata Rozenek znów wkroczyła do akcji, tym razem relacjonując powrót Henryka do domu. Fani mieli okazję podziwiać m.in. rozemocjonowanego Radosława Majdana, który wręcz nie mógł się doczekać, aż zobaczy swoje oczko w głowie. Trzyletni urwis dzielnie poradził sobie w nowej sytuacji, mógł więc liczyć na prezent od rodziców, którzy pozwolili mu w sklepie wybrać dowolną zabawkę. Zmierzając do domu, Henio zasnął w aucie, a Małgonia i Pysiula mieli czas na podsumowania i przemyślenia.

Tyle wrażeń, że Henio jak tylko wsiadł do samochodu, padł. To jest niesamowite przeżycie, dla rodzica zdecydowanie bardziej. Henio zachwycony! Na początku jak wyszliśmy, to chował się za kanapą, ale jak przyszliśmy po niego, to nie chciał wyjść, typowe. Teraz jedziemy do domu, zjemy, Henio się pobawi, bo dostał prezent za bycie dzielnym. I mamy to! Przeżyliśmy pierwszy dzień przedszkola - podsumowała Gosia.

Do wszystkich rodziców, którzy są jeszcze w fazie pieluch, niewyspani... Przyjdzie ten dzień, kiedy zaprowadzicie Wasze dzieci do przedszkola. Przyjdzie szybciej, niż wam się wydaje. Jak odprowadzaliśmy Henia razem z chłopcami, to przypomniałam sobie, jak dopiero co Stasia odprowadzałam... ten czas tak szybko leci - dodała po chwili.