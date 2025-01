Hiszpańska prasa o Wojtku Szczęsnym: "To JEDYNY bramkarz w elicie, od którego czuć tytoń"

Nie ukrywam, że zakończyłem karierę wbrew ich namowom i nie chciałem podejmować drugiej tak wielkiej decyzji w przeciągu 2 tygodni wbrew swojej rodzinie, a moja żona, mój syn, bo córka miała trochę mniej do powiedzenia (śmiech), byli bardzo pozytywnie do tego nastawieni i namawiali mnie - tłumaczył.

Na jego debiut musieliśmy czekać długie miesiące. Szczęsny zagrał po raz pierwszy dla FC Barcelony w sobotę, 4 stycznia, w meczu Pucharu Króla przeciwko UD Barbastro. Drużyna Blaugrana odniosła zwycięstwo, pokonując przeciwników 4:0. Hiszpański portal ABC w zaskakujący sposób zrelacjonował to spotkanie. Zamiast skupić się na samej grze, artykuł zaczyna od wspomnienia o przyzwyczajeniu bramkarza do palenia papierosów.

Zagrał Szczęsny. To jedyny bramkarz w elicie, od którego czuć tytoń. Podobne rzeczy miały miejsce dawniej, kiedy to Cruyff zaciągał się papierosem w tunelu prowadzącym na stadion, a w szkole kazano nam wykonać gliniane popielniczki na Dzień Ojca. Teraz palący bramkarz jest takim dziwactwem, że zasługuje na napisanie o nim w kronikach - czytamy.

Palenie to tylko moja sprawa. Sądzę, że nie ma to żadnego wpływu, a na boisku pracuje dwa razy mocniej. Nie robię tego przy dzieciach, by nie wywierać na nich złego wpływu. Czasem ktoś mi robi zdjęcie z papierosem, gdy stoję ukryty za drzewami, jednak nie zależy to ode mnie. Staram się to ukryć - przyznał w "Mundo Deportivo".