Wojciech Szczęsny zdradza kulisy rozmów z Mariną i synem ws. transferu do FC Barcelony: "Córka miała trochę mniej do powiedzenia"

Genetyka – predyspozycje genetyczne mają duży wpływ na powstawanie cellulitu. Geny mogą determinować rozkład tkanki tłuszczowej, strukturę tkanki łącznej, a także skłonność do występowania problemów z krążeniem. Styl życia – siedzący tryb życia, brak regularnej aktywności fizycznej, palenie papierosów, nadmierne spożywanie alkoholu i dieta bogata w produkty wysokoprzetworzone, tłuszcze nasycone i cukry mogą przyczyniać się do rozwoju cellulitu. Stres – narażenie na przewlekły stres i brak odpowiedniej ilości snu mogą wpływać na wzrost poziomu kortyzolu we krwi, który może z kolei prowadzić do zwiększonego odkładania się tłuszczu i powstawania cellulitu.