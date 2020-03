Hojny Quebonafide przekaże na cele charytatywne MILION ZŁOTYCH!

!!!!!! 19 min. temu zgłoś do moderacji 17 5 Odpowiedz

Mam ochotę umrzeć. Od grudnia moi sąsiedzi robią generalny remont. Od 4 miesięcy wiercą udarami w ścianach, bo robi to jeden człowiek.Jestem na skraju załamania. Mam ochotę się zabić. Na co dzień pracuje w domu, mam problem z wykonywaniem obowiązków, bo nie mogę się skupić, nie mogę rozmawiać z klientami przez telefon, bo nic nie słyszę. Mamy sezon grypowy, moje dziecko więcej chorowało niż było w żłobku, od tego huku przestało normalnie mówić i zaczęło moczyć się w nocy. Po 3.5 miesiąca nie wytrzymałam i złożyłam skargę do wspólnoty. Cofnęli pozwolenie na remont do czasu zakończenia epidemii, ale baba przyszła dziś do mnie i innych sąsiadów, poinformować, że ma gdzieś, co my czujemy, bo ona się remontować i nie mamy prawa jej zabronić i od jutra będzie jeszcze głośniej. Jak to się nie skończy nie wyskoczę jutro z okna. Moje dziecko po tym horrorze na pewno będzie zaburzone, jak dzieci z przemocowych rodzin. Nie wiem co mogę zrobić, czuję że zwariowałam od tych tortur.