Nieśmiały i zestresowany Quebonafide freestyle’uje u Solara: "To dla moich fanek, co jeszcze nie widziały tamponów"

Heja 9 min. temu

Sory co to ma byc za rap. Bez sensu, bez rytmu. Gloski nie sa zachowane.On Taco i Smolasty to totalne beztalencia. Gdzie im tu do Mezo Libera czy Peji. Norbi jest lepszym raperem niz oni.