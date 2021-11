"Hotel Paradise". Widzowie oburzeni PRZYWRÓCENIEM Wiktorii i Miłosza: "ŻENADA. Nie da się już tego oglądać"

Czwarta edycja "Hotelu Paradise" wzbudza szczególnie dużo emocji wśród widzów. Bez wątpienia najgłośniej komentowane są losy Wiktorii. Podczas pobytu na Zanzibarze dziewczyna była regularnie nękana przez pozostałych uczestników, co poważnie odbiło się na jej zdrowiu psychicznym. Niedawno Wiktoria wyznała, że po powrocie do domu leczy się psychiatrycznie. Niestety dla niektórych okazało się to świetnym powodem do żartów...

Podczas ostatniego Rajskiego Rozdania to właśnie Wiktoria opuściła "Hotel Paradise". Był to już drugi raz, kiedy uczestniczka odpadła z programu - wcześniej została wyeliminowana przez swojego partnera, Miłosza. Niedługo później Wiki została przywrócona do rywalizacji, Miłosz zaś wkrótce pożegnał się z show. Jego miejsce zajął natomiast Łukasz, który został nowym partnerem Wiktorii. Choć chłopak wielokrotnie zapewniał blondynkę o lojalności, podczas ostatniej eliminacji wyrzucił ją z programu, wybierając Ingę.

W poniedziałek okazało się jednak, że przygoda Wiktorii z "Hotelem Paradise" wcale nie dobiegła końca. Do programu niespodziewanie powrócił bowiem Miłosz. Jakby tego było mało, chłopak pojawił się przed uczestnikami w towarzystwie... Wiktorii. Tym samym przywrócił dziewczynę do rywalizacji, Łukasz został zaś wyeliminowany. Nadążacie?

Zobacz także: Marietta z "Hotelu Paradise" o mamie muzułmance: "Mnie spotyka więcej hejtu"

Niespodziewany zwrot akcji nie tylko zaskoczył, lecz również oburzył wielu widzów "Hotelu Paradise". Po programie na oficjalnym instagramowym profilu programu nie brakowało komentarzy otwarcie wytykających producentom show brak kreatywności i łamanie zasad gry.

Powroty Wiktorii już męczą; Ile razy jeszcze będą przywróceni?; Ileż razy można przywracać te same osoby?; Gdzie tu sens? Gdzie zasady "HP"? No cyrk; Żenada roku; Ustawka; Czy Wiktorię da się w jakikolwiek sposób wyeliminować z gry?; Żałosne, nie da się już tego oglądać; Ile razy będziecie ją na siłę przywracać do programu? To już jest męczące i nudne. Żenada; Przesada, inni ani razu nie wrócili, Wiktoria ja bumerang - burzyli się widzowie.

Wielu kompletnie nie rozumiało również wyeliminowania z gry Łukasza.

To jest normalne? Wchodzi Łukasz, Miłosz odpada w zadaniu, po czym przywracają Miłosza, a odpulają Łukasza. Było w ogóle Miłosza nie wyrzucać, wyszłoby na jedno; Po co dawać nadzieję nowym osobom, jak i tak odpadają, bo ciągle wraca Wiki, teraz jeszcze Miłosz. Kpiny i żenada ten program; Dziwne zasady w tym programie, a właściwie brak zasad' Najgorsza edycja "HP"!!!; Ale niesprawiedliwość; Paranoja goni paranoję, według mnie najgorszy sezon; Zmieńcie tytuł programu na "Wiki i Miłosz", Moda na sukces się z tego robi - czytamy w komentarzach widzów na Instagramie.

Też jesteście oburzeni kolejnym zwrotem akcji w "Hotelu Paradise"?

W Pudelek Podcast ujawnimy, ile Małgorzata Rozenek płaci nam za pochlebne komentarze!