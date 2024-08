Ich przebój "Chcę tu zostać" wybrzmiewał w latach 2000 na niemal każdej dyskotece. Co dziś słychać w zespole Farba?

buddyjskilama 32 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Bardziej wolę kilka innych utworów. (Jeśli to nieprawda jest - Chcę tu zostać - Czy nigdy więcej - Daleko - Gra zwana świat - Hej mały - Muszę krzyczeć - Zagubiony książę - prawie wszystko z pierwszej płyty... ) Farbę pamiętam dobrze - mieszkałem wówczas w Gdyni, a tam kultowych miejsc z muzyką na żywo było tylko kilka. Aśkę zapamiętałem z jednego z jej pierwszych koncertów. Grali głównie covery. Ona miała mega energię. Nie zrobili kariery bo teksty potem mieli średnie i nie mieli "pleców" w showbiznesie. W życiu niestety trzeba mieć również szczęście. Wiem bo wówczas chodziłem z dziewczyną mającą dobre układy w branży. Jeśli się jada obiady z ludźmi co są menadżerami topowych gwiazd z USA i UK to się człek orientuje jak łatwo zrobić z kogoś kto ma choć trochę talentu gwiazdę międzynarodową.