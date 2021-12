Świąteczny "hit" Wersow to KOLEJNY PLAGIAT?! "Moja piosenka MEGA PODOBNIE BRZMI"

Podobnie jest w przypadku nowego świątecznego hitu Weroniki Sowy pt. Ktoś taki jak Ty, który w jeden dzień od premiery został odtworzony na YouTube milion razy. Fani dość szybko zauważyli, że wpadający w ucho kawałek jest podobny do utworu Love Song piosenkarki Akio. Sprawą zainteresował się naczelny tropiciel influencerskich dram, Sylwester Wardęga . YouTuber zadzwonił do Akio, a ta powiedziała mu, że co prawda każdy może zakupić licencję na bit, który jest wykorzystywany w utworze, ale oprócz bitu łudząco podobna jest też linia melodyczna...

Beat każdy może kupić, więc nie można się przyczepić, że Wersow użyła tego samego beatu. Sposób śpiewania i aranżacja są bardzo podobne do piosenki Akio, więc to nie do końca jest okej. B.R.O zachował się nie do końca fair, bo słyszał tę piosenkę w tej aranżacji i z tym beatem, uznał, że jest zajebista... i teraz Wersow wydała identyczną - stwierdził YouTuber.