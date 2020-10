Ida Nowakowska komentuje orzeczenie TK: "Nie można zlikwidować życia, bo ma się taką ZACHCIANKĘ"

Gość D 4 min. temu zgłoś do moderacji 10 0 Odpowiedz

Zachcianka? To jest najstraszniejsza decyzja, jaką muszą podjąć rodzice, to wybór między cierpieniem, a cierpieniem. Zachciankę można mieć na ciasto, a nie na aborcję, aborcję dziecko niezdolnego do życia