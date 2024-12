Iga Lis została wyróżniona przez amerykańską organizację filmową za teledysk Taco Hemingwaya. Kinga Rusin pęka z dumy?

O uczuciu łączącym Igę i Taco świat dowiedział się dopiero po kilku miesiącach związku. W odróżnieniu od wielu znanych koleżanek i kolegów z branży, zakochani konsekwentnie chronią swoją prywatność. Nie udzielają wspólnych wywiadów oraz nie chodzą razem na ścianki. Zdarza im się jednak razem pracować nad różnymi artystycznymi projektami , co praktycznie zawsze wywołuje ogromne zainteresowanie mediów.

Iga Lis wyróżniona przez amerykańską organizację filmową

Od jakiegoś czasu córka dziennikarskiej pary rozwija się w branży filmowej. Iga może już pochwalić się małymi sukcesami. Podczas powstawiania płyty rapera "1-800-Oświecenie" to Iga stworzyła scenariusz, a także wyreżyserowała teledysk do utworu piosenki "Gelato".

Ostatnio NewFilmmakers Los Angeles, czyli organizacja, która wspiera filmowców oraz twórców z całego świata, postanowiła wyróżnić obraz, za który odpowiedzialna jest Iga Lis. Zdecydowano się umieścić teledysk do utworu "Gelato" w line-upie ich festiwalu, co jest niewątpliwie ogromnym osiągnięciem dla młodej twórczyni.

Ameryka zwróciła uwagę na córkę Kingi Rusin

Na wspomnianym profilu przytoczono także inne osiągnięcia 24-latki. Organizacja zauważyła, że Iga w 2021 r. otrzymała tytuł licencjat z historii na London School of Economics i jest współzałożycielką Olsnienie.eu czy Przebudzenie, czyli projektów mających na celu zwiększenie frekwencji wyborczej wśród polskiej młodzieży. Jak można przeczytać, młoda twórczyni wyreżyserowała także krótkie filmy o tematyce środowiskowej dla m.in. Google i Greenpeace.

Jej projekty obejmują eksperymentalne filmy krótkometrażowe i teledyski, dokumenty i kreatywne krótkie filmy. Wiek i etapy życia człowieka to koncepcje leżące u podstaw jej twórczości, odzwierciedlone w jej krótkim filmie "In My Day" (2024) i pełnometrażowym filmie dokumentalnym "Baltic" (planowana premiera 2025) - napisano.