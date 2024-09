Iga Lis opublikowała NOWE zdjęcie z Taco Hemingwayem! Fani zachwyceni: "SŁODZIAKI"

Iga Lis i Taco Hemingway tworzą jeden z bardziej elektryzujących i jednocześnie tajemniczych duetów polskiego show-biznesu. Wszak zakochani od lat konsekwentnie strzegą swojej prywatności. W odróżnieniu od wielu znanych koleżanek i kolegów z branży nie udzielają wspólnych wywiadów i nie chodzą razem na ścianki. Raper i córka Kingi Rusin nieczęsto wspominają o sobie nawzajem publicznie. Nic dziwnego, że gdy już to zrobią, zawsze jest to szeroko komentowane.

Zdjęcia, na których są razem, również należą do rzadkości. Raz na jakiś czas zdarzy im się jednak zrobić wyjątek. Ostatnio to Taco Hemingway wrzucił fotografię z młodszą o 10 lat partnerką. Było to w zeszłym roku.