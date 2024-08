Igor Herbut o problemach technicznych na festiwalu w Sopocie: "Zatrzymanie się może uratować występ, zamiast próbować kontynuować go na siłę"

Top of the Top Sopot Festival 2024 dobiegł końca. Tegoroczna odsłona legendarnego widowiska wzbudziła duże zainteresowanie. Choć występy artystów i ich kreacje sceniczne przyciągały uwagę, najwięcej emocji wywołały o dziwo kwestie techniczne, a zwłaszcza nagłośnienie . Organizatorzy musieli zmagać się z problemami związanymi z dźwiękiem, które były przedmiotem licznych krytycznych komentarzy w mediach społecznościowych TVN przez cały czas trwania festiwalu.

Problem nagłośnienia w rozmowie z Pudelkiem skomentowało kilka artystek, które swoimi występami uświetniły sopockie święto muzyki. Alicja Majewska przyznała, że miała problemy z odsłuchem, co " sprawiło jej dużą trudność" . Z kolei Izabela Trojanowska "widziała, że były małe kłopoty poprzedniego dnia, więc przypilnowała tego i jej dźwięk był w porządku".

Igor Herbut komentuje aferę z dźwiękiem na festiwalu w Sopocie

Do grona artystów, którzy wypowiedzieli się na temat kwestii technicznych podczas sopockiego festiwalu, dołączył Igor Herbut . W obszernym oświadczeniu artysta zaznaczył, że pracuje na scenie od wielu lat i "ma pełną świadomość, że sytuacja po próbie często ulega zmianie". Następnie wytłumaczył z fachowego punktu widzenia, skąd mogą brać się pewne niedogodności w trakcie występów na żywo .

Po wejściu publiczności zmienia się akustyka pomieszczenia - nagle pojawia się kilka tysięcy ludzi, co ma ogromny wpływ na sposób, w jaki dźwięk się rozchodzi. Odsłuch w takich warunkach może się różnić od tego, co mieliśmy podczas próby. Dlatego tak ważne jest, aby każdy artysta miał sprzęt najwyższej jakości, w tym swoje sprawdzone słuchawki. (...) Zamiast polegać na wypożyczonym sprzęcie, zawsze staram się korzystać z własnego, co gwarantuje mi lepszą kontrolę nad dźwiękiem - zaznaczył.