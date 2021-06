Internauci chwalą gust Arkadiusza Milika pod zdjęciem jego ukochanej w bikini: "Gratuluję dziewczyny. JEST PRZEPIĘKNA"

Doris 14 min. temu zgłoś do moderacji 13 0 Odpowiedz

Szkoda mi Dżesiki, biedna, co musi czuć. Nie dość, że poświęciła swoje 10 lat dla Milika, to jeszcze rozpisujecie się na temat nowej jego partnerki, gdzie popadnie. Szybko zapominacie co się stało z Kasią Lenhardt, do czego może zaprowadzić szczucie, wpychanie się do nie swojego świata i pokazywanie wszystkim wkoło. Co ta biedna dziewczyna ma zrobić? Żyła w świecie Milika, dajcie jej odetchnąć. Trochę empatii ludzie, bo co raz gorzej z nami.