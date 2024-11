Internauci psioczą na stylizacje gwiazd "Top Model": "Tragedia. Ten gorset Michała Piróga to jakiś żart?"

Jak ludzie chodzą rozebrani to afera bo jak można się tak "ubrać", jak ludzie chodzą ubrani to afera w co się ubierają. Nigdy nikomu nie dogodzisz. Dlatego trzeba patrzeć na siebie a opinie innych mieć w nosie. To jest wolność każdego człowieka w co się ubiera, skoro Michałowi się podobało to po co to krytykować czy oceniać? od Oceniania się nauczyciele w szkole.