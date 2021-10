Internauci twierdzą, że znaleźli DZIEWCZYNĘ MATY! (FOTO)

Wolgo 23 min. temu zgłoś do moderacji 35 2 Odpowiedz

Mieszkam na bemowie i przerazilo mnie to co sie dzialo przed tym i na koncercie - dzieciarnia srednia wieku 12 lat moze 14 pijaca wóde po krzakach, to sa fani tej Maty???? Monopolowe przezywały obleżenie, ciekawr czy ktos sprawdzal przy sprzedazy % dowód