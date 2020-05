Internauci wytykają Joannie Krupie sposób, w jaki karmi córkę: "To bardzo NIEHIGIENICZNE"

Magda 9 min. temu zgłoś do moderacji 3 10 Odpowiedz

To jest obrzydliwe niezależnie od tego czy to robi matka czy babka chyba ta Pani nie chciałaby jeść łyżka która ktoś najpierw oblizal. Wychowalam dwoje dzieci w życiu bym czegoś równie wstrętnego nie zrobiła bo to jest obraźliwe w stosunku do drugiej osoby a w tym wypadku dziecka które jest zależne od takiej ‚mamusi’ .Zbiera mi się na wymioty jak widzę na ulicy jak mamusia najpierw oblizuje smoczek a później wpycha go dziecku .