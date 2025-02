Internauci ZAWIEDZENI line-upem na festiwalu Dawida Podsiadły: "To jakiś NIEŚMIESZNY żart"

Festiwal Dawida Podsiadły w ogniu krytyki

Kolego, gdzie jest Daria i Vito?; Czy tylko ja czuję rozczarowanie? Takie zapowiedzi, tajemnice, a tu to. Mam 4 bilety; Nie ma opcji, że to taka lipa xD Mocno wierzę, że są "asy" w rękawie; Nie po to zrezygnowałam już na zawsze z projektu Męskie Granie, żeby mnie teraz idol zrobił metodą na męskie granie. Najpierw bilety w ciemno, potem czekajcie na wykonawców, teraz macie już wykonawców, to czekajcie na łaskawe warunki pogodowe. Jestem okropnie zawiedziona; Myślałam, że jak Dawid robi festiwal, to będzie śmietanka, której słuchają właśnie fani. Vito, Darka, Natalia Szroeder, Sanah. A tymczasem oprócz Dawida, Kasi i Rojka to nic ciekawego nie ma; No nie... Po raz pierwszy zawiodłam się na Dawidzie; Lineup to jakiś nieśmieszny żart - czytamy w komentarzach.