Internauta pod najnowszymi fotkami Dody: "Bardziej d*py nie można było wypiąć?". Wokalistka pospieszyła z ciętą ripostą

Litości Doda!!! Zniechecasz do siebie nawet tych ktorzy darzyli cię sympatią. To jak się eksponujesz daje informacje o tym ci dla ciebie jest ważne. Tylki ciało, cialo, cialo...nic poza tym? Naprawde? Żaden wartosciowy facet NIGDY nie bedzie chcial mieć takiej partnerki. Zrozum to, jak cie widzą tak cie piszą. Znajomosc spolecznych zachowań to niezbedne minimum nawet dla ludzi w spektrum. Teoria umyslu sie kłania.