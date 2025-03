Doda zapytana w "DD TVN" o nowe szczegóły afery z Emilem S. "Nie czuję się niewspółodpowiedzialna"

Ach te podwójne zaprzeczenia w języku polskim... "Nie czuję się niewspółodpowiedzialna" oznacza chyba DOKŁADNIE to samo co "czuję się współodpowiedzialna", prawda? ale tchórzowi mówienie wprost przez usta nie przechodzi. Kłamie całe życie, kłamie i teraz. Jeszcze chwilę temu utrzymywała, ze nie miala pojęcia, ze Stępień na Maltę kasę wyprowadził, wczoraj ujawniono stenogramy rozmowy z jej telefonu, z których wynika, ze wszystko wiedziała i brała w tym czynny udział. Ciechanowski "honor" Rabczewskich... Teraz będzie narracja, ze naiwna byłam, źle ulokowałam ZAUFANIE i inne pierdoły. I jeszcze coś: te stenogramy są z jej telefonu, który zabrała jej prokuratura, to nie są smsy tylko nagrane rozmowy. Ona nagrywała Stępnia, telefony od niego, jak każdego swojego faceta, by mieć haki, by szantażować w razie czego. Jak chorą trzeba mieć głowę by tak żyć?? Co musi się wydarzyć w życiu człowieka by skończył w ten sposób? Bo ona jest skończona choć do końca będzie udawała, że wszystko jest normalnie i pod kontrolą. Dorota, idź na terapię, do psychologa, do psychiatry, to jak żyjesz krzywdzi najbardziej ciebie!