Internauta złośliwie do Anny Muchy: "OJ, KTOŚ PRZYTYŁ". Nie pozostawiła tej uwagi bez odpowiedzi...

Gienia 22 min. temu zgłoś do moderacji 16 5 Odpowiedz

No troche sie przytylo no i co, w tym wieku metabolizm juz nie bedzie jak u 20-latki.Ona jak na swoje 40 lat i tak wyglada o niebo lepiej niz niejedna 20stka wiec bez sensu taki komentarz tego "fana". Niech on pokaze swije zdjecia jak mial 18 lat i zdjecia 20 lat pozniej to tez pokomentujemy