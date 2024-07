Internautka zarzuca Agacie Rubik, że jej 15-letnia córka ubiera się NIESTOSOWNIE do wieku. Celebrytka odpowiedziała

TK 555 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Czy polacy to taki naród że wszystko im przeszkadza mieszkałem 5 lat w Anglii przychodził piątk wieczorem szło się do pubu gdzie odbywały się tańce na które przychodziły dziewczęta 15-16 letnie i babcie 70-80 letnie i wszyscy się ładnie bawili nikomu to nie przeszkadzało czepiacie się wszystkiego to dekolt to za krótka spódniczka to kolczyk to tatułaż żal mi Was jak zaścianek.!!!!!