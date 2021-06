Irina Shayk ląduje w Nowym Jorku po upojnych wakacjach z Kanye Westem! (ZDJĘCIA)

Kanye West spędził 44. urodziny wraz Iriną Shayk w luksusowym, butikowym hotelu w Prowansji. Kiedy wieść o tym, że para spędza upojny czas we Francji, obiegła światowe media, paparazzi byli zdeterminowani, by "powitać" zakochaną parę, gdy ta znów pojawi się w Stanach. W środę była dziewczyna Bradleya Coopera i (wciąż...) mąż Kim Kardashian wrócili do USA i wylądowali na lotnisku w New Jersey. Para wysiadła razem z prywatnego odrzutowca i starała się ukryć przed fotoreporterami.