Kanye West PRZYŁAPANY na romansowaniu z Iriną Shayk! Plotki się potwierdziły!

Mamma mia 14 min. temu zgłoś do moderacji 3 4 Odpowiedz

Wszyscy tak jej współczuli jak Cooper ja z Lady Gagą zdradzał, a ona teraz robi to samo drugiej kobiecie i to z 4 dzieci. Wszystkie takie feministki, tak się wspierają ale tylko wrzuć faceta do mixu i od razu zaczyna się wojna. Chore i to jeszcze o Westa.